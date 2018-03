Anzeige

Zwingenberg.Reiner Z., so nennt sich der Künstler, der am 25. März, Sonntag, 11 Uhr (Einlass: 10 Uhr) in der gemeinsamen Matinee-Reihe des Theaters Mobile und des Kulturcafés Piano auftritt. Veranstaltungsort ist das Café Piano (Obertor 6). In der Ankündigung der Veranstalter heißt es:

„Reiner Z. ist ein lebendiges Gesamtkunstwerk, drei Künstler in Personalunion. Ein poetischer Geschichtenerzähler, dem das Wagnis gelingt, Nostalgie mit Alltag und aktuellem Weltgeschehen zu verbinden. Als Singer und Songwriter in Dylan-Tradition hat er in seinen Liedern mit markanter Stimme etwas zu sagen. Jedes Lied inspirierte den bildenden Künstler überdies zu Druckgrafiken mit komplizierter PC-Bearbeitung. Durch eine Beamer-Projektion blättert er mit seinem Publikum durch die daraus entstandenen Alben.“

Der Eintritt ist frei, Spenden für den Künstler werden erbeten. Platzreservierungen sind per Telefon: 06251/939944 oder E-Mail: info@kulturcafepiano.de möglich. red