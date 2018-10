Meeresbiologin über das Leben im Riff

Constanze Conrad. © Tauchsportfreunde

Rodau.Die Tauchsportfreunde Bensheim laden erneut zu einem meeresbiologischen Erlebnisseminar mit Dr. Constanze Conrad ein. Termin ist der 2. November, Freitag, 19.30 Uhr, Veranstaltungsort ist wieder der Landgasthof „Zur Post“ (Hauptstraße 14) im Zwingenberger Stadtteil Rodau. Es wird ein Teilnehmerbeitrag von zehn Euro erhoben.

Das Thema lautet dieses Mal „Vom Leben und Überleben – Überlebensstrategien der Riffbewohner“. Dabei werde auch das Thema „Fortpflanzung“ nicht ausgespart, kündigen die Tauchsportfreunde und ihre Referentin eben dieses Thema als „Unterhaltungsfaktor“an. In der Pressemitteilung von Uwe Fleischmann heißt es weiter:

Seit nunmehr 2008 wird diese Seminarreihe von den Tauchsportfreunde Bensheim angeboten – und das nicht nur für Taucher. Themen wie Partnerschaften im Meer, Wale, Haie und Delphine, gefährliche Meerestiere, Ökosystem Korallenriff wurden vorgestellt. Eine Weltpremiere gab es im Jahr 2012 mit dem Thema „Sex im Riff“.

Seit über zwanzig Jahren ist Constanze Conrad weltweit im Riff- und Delfinschutz aktiv. Im Jahr 2005 wurde sie zum „Reef Check Champion of the Year“ ausgezeichnet. Neben der Forschung ist Öffentlichkeitsarbeit ein ganz wichtiges Thema in ihrem Leben. „Man kann nur das schützen, was man kennt“, so lautet ihr Motto. Sie ist seit vielen Jahren als Referentin unterwegs und bekannt für ihre unterhaltsamen meeresbiologischen Erlebnisseminare und Workshops.

Frau Conrad hat in diversen deutsch- und englischsprachigen Printmedien publiziert, war fünf Jahre lang Autorin der Kolumne „Rotes Meer aktuell“ der Tauchzeitschrift „Unterwasser“ und Redaktionsmitglied des Online-Magazins Scubanova. Sie hat nicht nur bei Fernsehproduktionen als Protagonistin, Autorin, Location-Scout und wissenschaftliche Beraterin mitgewirkt, sondern wurde auch von dem ZDF-Gesellschaftsmagazin „Mona Lisa“ porträtiert.

Als Expeditionsleiterin hat sie durch die Organisation und Durchführung von Reisen in warme Gefilde wie Galapagos oder den Sudan, aber auch in kalten Gewässer wie in Island und der Antarktis viel Erfahrung gesammelt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018