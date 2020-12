Mehr Geld für die vierte Reinigungsstufe

Bickenbach.Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat den Förderbescheid für den Bau einer 4. Reinigungsstufe auf der Kläranlage Bickenbach angepasst. Statt bis zu 2,7 Millionen Euro bekommt der Abwasserverband Bickenbach-Seeheim-Jugenheim dafür nun bis zu 4,9 Millionen Euro vom Land Hessen – und damit 70 Prozent der förderfähigen Kosten. Mit der Nachrüstung sollen die Spurenstoffeinträge in die Gewässer des Hessischen Rieds minimiert werden.

In den kommenden Monaten soll mit dem Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Entfernung von Spurenstoffen mittels Ozonierung und granulierter Aktivkohlefilter einschließlich Vorfiltration begonnen werden. Das Vorhaben, das in Zusammenarbeit mit dem RP wissenschaftlich begleitet wird, soll innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein.

„Das Wasser hier bei uns in der Region soll möglichst sauber sein und frei von Belastungen“, so Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid, die den ursprünglichen Bescheid 2017 vor Ort übergeben hatte. Nun sei die Förderung an die tatsächlichen, heute anfallenden Baukosten angepasst worden. „Das Land kommt damit seiner Verantwortung im vorsorgenden Gewässerschutz im Hessischen Ried nach“, so Lindscheid.

Der Abwasserverband Bickenbach-Seeheim-Jugenheim ist einer der Vorreiter beim Bau einer 4. Reinigungsstufe in Südhessen. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Pilotvorhaben, durch das Erfahrungen mit dem Betrieb einer 4. Reinigungsstufe und den Einsatz neuer Verfahren gewonnen werden sollen. Neben Bickenbach gibt es weitere geförderte Projekte dieser Art in Büttelborn und in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau). red

