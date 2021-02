Mehr Treffpunkte für Menschen – und Hunde

Zwingenberg.Vier Parteien sind in der Zwingenberger Stadtverordnetenversammlung, deren aktuelle Legislaturperiode mit der Kommunalwahl am 14. März beendet sein wird, vertreten: CDU, FDP, GUD und SPD. Und eben diese Parteien bewerben sich erneut um Mandate, wollen in den nächsten fünf Jahren mit möglichst großen Fraktionen im Kommunalparlament mitregieren.

Dazu haben sie Spitzenkandidaten

...