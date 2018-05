Anzeige

Zwingenberg.Der Verein der Hundefreunde (VdH) Zwingenberg, Alsbach und Umgebung nutzte sein Maifest, um den Besuchern vorzuführen, in welchen Disziplinen die Mensch-Hund-Teams des Vereins aktiv sind. Unter anderem präsentierten sie auf ihrem Vereinsgelände am Reutershügel eine Übung, bei der der Hund Vertrauen zu einem Pferd aufbauen soll. Unser Bild zeigt Trainerin Kerstin Kath auf Wapiti mit Hund Washtay. Besonders die Auftritte der berittenen Mensch-Hund-Teams wurden mit viel Aufmerksamkeit verfolgt, berichtet der VdH, dessen Mitglieder den vielen interessierten Besuchern aber auch zeigten, was man alles in einer Hundeschule lernen kann. Einblicke gab es auch in das Training mit Hindernissen und in die Ausbildung zum Rettungshund. Stärken konnten sich die Besucher bei tollem Frühlingswetter mit Bratwürsten, Steaks, Kaffee und Kuchen. / red