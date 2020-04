Merkwürdige Ostern

Die Sonne scheint, die Bäume blühen, die Vögel zwitschern – aber es ist alles anders als sonst. Wir dürfen unsere Familie und unsere Freunde nicht sehen. Gottesdienste können wir nur an Bildschirmen verfolgen. Dazu kommen Sorgen um den Arbeitsplatz und um die Angehörigen, die besonders gefährdet sind.

Wie kann in dieser seltsamen Zeit Osterfreude aufkommen? Es gibt eine Fülle von guten Gottesdiensten und Osterbotschaften im Internet und in den sozialen Netzwerken. Dennoch: Die Freude wird dieses Jahr eher gebremst sein. Mir hilft der Blick in die Ostergeschichten der Bibel. Da ist kein großes Halleluja zu finden. Wenn Ostern in der Bibel ein Theaterstück in mehreren Akten wäre, würde es so beginnen:

Erster Akt: Jesus erscheint Maria Magdalena und einigen anderen Frauen. Diese sind eher fassungslos, fast geschockt, aber sie erzählen es den Jüngern weiter.

Zweiter Akt: Zwei von den Jüngern laufen traurig fort von Jerusalem in ein Dorf namens Emmaus. Sie können den Frauen nicht glauben, wollen nach der Riesenenttäuschung einfach nur nach Hause. Dann erscheint ihnen Jesus, aber sie erkennen ihn zuerst nicht.

Dritter Akt: Die Jünger haben sich eingesperrt, weil sie Angst haben. Jesus kommt zu ihnen, aber einer ist nicht dabei: Thomas. Und der weigert sich zu glauben, dass Jesus lebt.

Das alles klingt nicht nach überschwänglichem Osterjubel.

Wenn also die Osterfreude dieses Jahr eher verhalten ausfällt, dann sind wir vielleicht sogar näher dran am Ostergeschehen, wie es damals war. 2020 haben wir Kummer, Sorgen, auch Ängste. Die Zuversicht von Ostern mag bei uns erst langsam durchsickern: Jesus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden! Und das Beste: Auch wir werden auferstehen. Der Tod ist nur ein Durchgang. Er wird uns in ein anderes, neues Leben führen.

Wenn es uns schwerfällt, die Auferstehungsbotschaft zu glauben, dann sind wir nicht allein.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. Es ist auf jeden Fall eines, von dem wir in den nächsten Jahren erzählen können – ein merkwürdiges Osterfest.

