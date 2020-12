Millionenkredit beantragt

Zwingenberg.Der Magistrat der Stadt Zwingenberg hat beim Land Hessen für das Haushaltsjahr 2021 Kredite im Gesamtwert von rund 1,2 Millionen Euro beantragt, berichtet Bürgermeister Holger Habich. Mit dem Geld aus dem sogenannten Hessischen Investitionsfonds sollen im neuen Jahr verschiedene Vorhaben finanziert werden, so zum Beispiel der kommunale Anteil am Flurbereinigungsverfahren in der Weinlage „Alte Burg“, die Sanierung von Abwasserkanälen im sogenannten „Inliner-Verfahren“, der Austausch von Schiebern und Hydranten der Trinkwasserversorgung sowie die Erschließung des Rodauer Neubaugebiets „Nördlich der Hauptstraße“.

Dass der Magistrat die Darlehen beim Land – konkret bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen – beantragt hat, bedeutet nicht, dass die Kredite auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Ob es zur Auszahlung kommt, darüber entscheidet die Stadtverordnetenversammlung als höchstes Beschlussgremium der Kommune. Voraussetzung ist zunächst, dass das Land die Mittel überhaupt gewährt – daher erfolgte jetzt rechtzeitig die Antragstellung durch den Magistrat.

Die Zins-Konditionen für die Millionensumme, die als Volltilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren beantragt wurden, sind äußerst günstig: Gegenwärtig beträgt der Zinssatz 0,05 Prozent. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020