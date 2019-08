Minnegesang zur Drehleier

Jugenheim.Knud Seckel aus Alsbach, mehrfacher Preisträger diverser Minnewettstreite, und sein Ensemble „Minnesangs Fruehling“ gastieren am 22. September, Sonntag, ab 17 Uhr in der Bergkirche Jugenheim. „Lassen Sie sich einfangen von Minnelyrik und Instrumentaltänzen, umrahmt von einer fantastischen Liebes-und Lebensgeschichte aus Orient und Okzident“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts.

Das Ensemble besteht aus Susanne Seckel (Flöten, Traversflöte, Gesang), Stefan Blickhan (Cisther, Gesang), Frank Dieckmann (Percussion, Gesang) sowie Knud Seckel (Gesang, gotische Harfe, Drehleier, Dreilochflöte).

Der Eintritt frei, Spenden werden erbeten. / red

