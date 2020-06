Minnesänger auf Schloss Alsbach

Alsbach-Hähnlein.Knud Seckel lädt für den 20. Juni, Samstag, zu einem Konzert auf den Hof von Schloss Alsbach ein. Die Veranstaltung mit dem Titel „Iwein - der Artusritter mit dem Löwen“ beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Zur Reduzierung des Infektionsrisikos mit dem Coronavirus dürfen dem Konzert nur 100 Personen lauschen, daher ist eine Anmeldung per E-Mail an: info@minne-saenger.de erforderlich. Über den Interpreten und das Konzert heißt es in einer Pressemitteilung:

„König Artus, Parzifal, Lanzelot, Iwein und Erec sind schillernde Figuren in den großen Ritterromanen des Mittelalters. Eines dieser bedeutenden Epen ist ,Iwein, der Artusritter mit dem Löwen’, das an diesem Abend vor den Zuhörern ausgebreitet wird. Lesung und mittelalterliche Musik verweben sich zu einem Ausflug in die höfische Welt voller Tugend, Abenteuer und Gefahr. Dabei tauchen Ritter mit Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Tapferkeit, Mut und Höflichkeit auf, die mit ihren Wertvorstellungen immer noch unsere heutige Zeit prägen.

Knud Seckel versteht es als Rezitator, Musiker (gotische Harfe, Symphonia, Drei-Lochflöte, Percussion) und Erzähler, die großen Werke des Mittelalters im Original und in Nacherzählung zum Leben zu erwecken. So darf sich der Besucher auf einen kurzweiligen, spannenden Abend freuen. / red

