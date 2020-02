Missbrauchs-Prozess beginnt am 16. März

Zwingenberg/Darmstadt.Am 16. März, Montag, beginnt vor der Jugendschutzkammer am Landgericht Darmstadt der Missbrauchsprozess gegen einen 63 Jahre alten, einschlägig vorbestraften Mann aus Zwingenberg. Der mutmaßliche Täter soll sich im Zeitraum 1998 und 1999 in seiner Wohnung an zwei damals 14 und 15 Jahre alten Jungen mehrfach vergangen haben. Angeklagt sind 27 Fälle des sexuellen Missbrauchs.

