Mit Akkordeon, Gitarre und Schlagzeug

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf das Musiker-Trio „Cathrin Pfeifer’s Trezulé“ hin, das am Freitag, 29. März, 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) auftritt. Das Trio besteht aus Cathrin Pfeifer am Akkordeon, Takashi Peterson an der Gitarre und Andi Bühler am Schlagzeug. In der Pressemitteilung des Theaters Mobile heißt es: „Live entwickeln die Musiker einen faszinierenden magischen Mix. Ein Feuerwerk dynamischer Instrumentalmusik und energetischer Kompositionen gespickt mit überraschenden Wechseln und Wendungen. Intensiv, experimentierfreudig, lebensfroh, mitreißend.“

Cathrin Pfeifer ist studierte Akkordeonistin und arbeitete bereits in verschiedensten musikalischen Genres: von Weltmusik bis Avantgarde, von Rock bis Improvisations-, Tanz-, Theater- und Filmmusik.

Auf ihren Reisen und Tourneen auf vier Kontinenten spielte Cathrin Pfeifer zahlreiche Konzerte unter anderem mit dem amerikanischen Jazzsaxophonisten Steve Lacy und der sizilianischen Sängerin Etta Scollo. Sie wirkte bei diversen Plattenproduktionen mit und sammelte Erfahrung mit brasilianischer, argentinischer, griechischer und italienischer Musik.

Der musikalische Weg von Gitarrist Takashi Peterson begann bereits im Alter von 16 Jahren und führte von Australien in die USA, wo er mit bekannten Blues-Acts tourte. In der Schweiz schloss er sein Diplom in Jazz Performance an der Swiss Jazz School ab. 2005 gewann er den Jazz und Blues Award in Berlin, dort ist Takashi Peterso auch seit einigen Jahren zuhause. Er spielte mit verschiedenen Projekten in ganz Europa, auf Festivals und in Jazz Clubs.

Komplettiert wird das Trio durch Andi Bühler am Schlagzeug. Geboren in Süddeutschland, machte er sich ebenfalls auf den Weg durch die verschiedensten musikalischen Welten. Der Preisträger verschiedener Drummer- und Percussionisten Wettbewerbe studierte an der Swiss Jazz School Bern und am Drummer’s Collective in New York. Zurzeit lebt er in Berlin und ist Teil unterschiedlicher Bands und Projekte.

Konzertbesucher können sich freuen auf modernes Akkordeonspiel mit komplexen Rhythmen und jazzige Arrangements, das traditionelle und aktuelle Grooves miteinander verbindet. Das Verschmelzen von Improvisation und musikalischen Einflüssen aus der ganzen Welt bildet eine abenteuerfreudige Reise ohne Grenzen.

Eintrittskarten gibt es im Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse des Theaters Mobile, die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. as

Info: www.mobile-zwingenberg.de www.cathrin-pfeifer.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.03.2019