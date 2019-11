Mit Akkordeon und Violine

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf den Auftritt des Duos Claste hin, das an diesem Samstag, 16. November, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastieren wird. In einer Pressemitteilung heißt es:

„Die Musikerinnen Clara Holzapfel (Violine und Akkordeon) und Stefanie Hazenbiller (Akkordeon) wollen ihr Publikum verzaubern und in eine Welt entführen, in der Klassik, Tango, Folklore und Popmusik miteinander verschmelzen. Mit Leidenschaft und Spielfreude überwindet das Duo musikalische Grenzen. Mit einer außergewöhnlichen Instrumentenkombination will das Duo durch eine klangliche wie rhythmische Vielseitigkeit überraschen, faszinieren und überzeugen.“ Die Mobilisten sind überzeugt: „Die Nähe zum Publikum, humorvolle und charmante Moderationen und ein musikalisch eigensinniges Programm sind es, was ein mitreißendes Konzert der jungen Frauen ausmacht.“

Eintrittskarten beim Copyshop (Darmstädter Straße 10) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Eventuell vorhandene Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

