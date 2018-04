Mit Blütenweg-Jazzern auf Tour

Anzeige

Zwingenberg.Die Jahreshauptversammlung des Fanclubs der Original Blütenweg-Jazzer fand in diesem Jahr im „Café Piano“ in Zwingenberg statt. An der Sitzung nahmen 42 der 210 Mitglieder teil. Auch die Blütenweg-Jazzer waren in nahezu vollständiger Besetzung erschienen. Selbst aus Frankfurt und Darmstadt waren die Musiker angereist, um ihren Fans eine Freude zu bereiten.

Zum Auftakt spielte die Band „Wochenend und Sonnenschein“, was wunderbar zum beginnenden Frühling passte, gefolgt von weiteren vier Stücken, darunter „Hello Dolly“ oder „Mein kleiner grüner Kaktus“. In ihrem kurzweiligen Bericht erinnerte die Fanclub-Vorsitzende Tanja Formatschek unter anderem an die Fan-Reise im vergangenen Jahr auf der Seine, an der 87 Fans beteiligt waren, sowie an die Tour nach Luxemburg und Trier mit 91 Mitgliedern sowie den Stammtisch im „Café Piano“, bei dem 21 Fans für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Nach den Berichten des Kassenwartes und der Kassenprüfer wurde der gesamte Vorstand entlastet. Es folgte die Vorstellung der Aktivitäten des Fanclubs in diesem Jahr: Am 2. Juni führt ein Fan-Ausflug zum Landgasthof „Zur Mühle“ in Mörlenbach-Weiher, wo die Blütenweg-Jazzer von circa 11 bis 14 Uhr Musik machen werden. Für die Fan-Reise mit den Musikern, die vom 30. September bis zum 4. Oktober im Glacier-Express, erfolgt, gibt es bereits 73 Anmeldzungen. Übernachtet wird während der Reise auch in Davos, wo die Blütenweg-Jazzer zwei Konzerte geben werden. Es sind nur noch wenige Plätze frei.

Bruno Weis, Leiter der Original Blütenweg-Jazzer, wies abschließend noch auf eine besondere Veranstaltung im nächsten Jahr hin: 2019 kann die Band ihr 40-jähriges Bestehen feiern und wird dazu am 27. Oktober 2019 zu einer Gala ins Parktheater einladen.