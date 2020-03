Mit dem Ausdruck Eindrucke machen: Stimmtraining gegen den Frosch im Hals

Zwingenberg.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße weist auf ein Seminar mit dem Titel „Eindruck mit Ausdruck“ hin und schreibt:

„Lernen Sie Ihre Stimme und deren Ausdrucksmöglichkeiten kennen und verbessern Sie Ihren stimmlichen Auftritt. Sie entdecken Ihre Stimme und erfahren, wie Sie sich Gehör verschaffen können. Der Kurs unter Leitung von Jeanette Giese, Sängerin und Vocal Coach, richtet sich an alle, die ihre Ausdruckskraft und damit die Wirkung auf andere Menschen stärken, ihre stimmlichen Möglichkeiten und Souveränität in unterschiedlichsten Sprechsituationen optimieren und über Lampenfieber und den Frosch im Hals locker hinweggehen wollen.“ Das Seminar findet am 13. März, Freitag, von 18 bis 21.30 Uhr, und am 14. März, Samstag, von 10 bis 13 Uhr, in der Voice-Akademie (Neugasse 4) in Zwingenberg statt. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße, Telefon: 06251/17296-18. red

