Mit dem Datterich-Express auf Tour

Zwingenberg.Die Mathildenhöhe in Darmstadt war das Ziel eines Ausflugs, zu dem der Geschichtsverein Zwingenberg nicht nur Mitglieder, sondern auch weitere Interessierte eingeladen hatte. Neben dem Jugendstil-Ensemble eine weitere Attraktion der Tour: Die Rückreise erfolgte mit dem sogenannten Datterich-Express, nachdem auch die Anreise mit der Straßenbahn erfolgt war. 45 gut gelaunte Teilnehmer erlebten bei strahlendem Sonnenschein einen tollen Tag. Die Teilnehmerzahl musste begrenzt, sonst wären es noch einige mehr gewesen, schreibt Susanne Reimund für den Geschichtsverein.

Auf der Mathildenhöhe trafen die Teilnehmer auf die beiden „Kammerzofen Martha und Helene“ in ihren historischen Kostümen. Zwei Stunden dauerte der Rundgang durch die historischen Jugendstilhäuser. Und dabei gaben die Bediensteten einige Anekdoten ihrer Herrschaften zum Besten. Das eine oder andere Herrschaftshaus konnte auch von innen besichtigt werden.

Im Anschluss hatten die Teilnehmer der Tour die Gelegenheit, den Hochzeitsturm (Fünffingerturm) zu besichtigen. Der Weg in die Höhe konnte per Treppe – über 200 Stufen – oder mit dem Aufzug bewältigt werden. Oben angekommen wurde man mit einem atemberaubenden Rundumblick, dem Hochzeitszimmer und Standesamt mit grandioser Wandmalerei und einer Ausstellung der Hochzeitsbecher belohnt.

Der Platanenpark im strahlenden Sonnenschein, mit seinen wunderschönen Plätzen zum Verweilen, wurde von einigen dann sehr gerne zur kurzen Pause genutzt.

Danach folgte ein flotter Fußmarsch zum Mittagessen in den Ratskeller am Marktplatz. Hunger und vor allem Durst wurden dort schnell gestillt.

Der Datterich-Express wartete dann am Nachmittag am Darmstadium auf die Gruppe. Die historische Straßenbahn von 1954 fuhr kreuz und quer durch Darmstadt, Bessungen und Eberstadt. Auch das Catering durch Servicekräfte war gut organisiert. Nach zwei Pausen, vielen Eindrücken und weiterer Anekdoten, war man am Abend wieder in Alsbach an der Straßenbahnhaltestelle Hinkelstein, dem Ausgangspunkt der Tour, zurück. Im Namen aller Teilnehmer und des Vorstands unter Leitung von Ingrid Krimmelbein erging ein Dankeschön an Brigitte Kargoll für die gute Organisation. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.11.2018