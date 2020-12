„Mit dem möchte ich nicht tauschen“

Malermeisters Karl-Heinz Zecher (linkes Bild, r.) und Bürgermeister Holger Habich (rechtes Bild, r.) tauschten einen Tag lang die Rollen – die Bilder entstanden zwischen den beiden Lockdowns. Praktikant Habich traf auf Zecher in dessen Werkstatt – Praktikant Zecher nahm bei Habich in dessen Amtszimmer am Schreibtisch Platz.

© Zelinger