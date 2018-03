Mit dem Smartphone Bilder bearbeiten und Radio hören

Anzeige

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Smartphones für Fortgeschrittene“ (Kursnummer: FE 002) hin, der an zwei Montagen – 23. und 30. April – jeweils von 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) stattfindet. Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene, insbesondere an die „Generation 60plus“. Die Kursgebühr beträgt 49 Euro, Materialkosten von fünf Euro für Kopien sind bei Kursbeginn zu entrichten.

In der Kursbeschreibung heißt es: „Im Fortgeschrittenenkurs lernen die Teilnehmer, wie sie ihr Smartphone durch spezielle Apps an ihre Bedürfnisse anpassen können. Eine regelmäßige Sicherung der wichtigsten Daten auf einer externen SD-Karte, einem Laptop oder Online-Speicher stehen ebenso im Focus wie das Übertragen und Teilen von Fotos in Fotodatenbanken beziehungsweise das Bearbeiten und das Erstellen von Abzügen. Gezeigt wird auch, wie das Smartphone zum Radio oder zur Stereoanlage werden kann. Voraussetzung sind die bereits erfolgte Teilnahme am Einsteigerkurs ,Das kluge Handy’ oder entsprechende Kenntnisse.“

Anmeldungen sind im Familienzentrum im Amtsgericht (Obertor 1), möglich – Telefon 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten sind dienstags und freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr. red