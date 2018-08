Mit dem Tablet surfen

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Tablet-Computer & iPad – Unterhaltung und Kommunikation für unterwegs“ (Kursnummer: FE 003) hin, der ab dem 5. September vier Mal mittwochs von 9.30 bis 11.45 Uhr im Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) stattfindet. Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit diesem Angebot an Erwachsene – insbesondere der Generation 60 plus – die bereits ein Tablet besitzen. Die Teilnahme kostet 79 Euro, es entstehen Kopierkosten von fünf Euro. In der Kursbeschreibung heißt es:

„Die Bedienung des tragbaren Tablet-Computers ist schnell erlernbar und bietet den Nutzern vielfältige Möglichkeiten, um im Internet Informationen abzurufen, Fotos und Filme zu schauen, Bücher zu lesen und mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. Der Kurs vermittelt die grundlegende Bedienung, die Installation von Apps, den E-Mail-Versand, Kenntnisse über Foto- und Video-Aufnahmen, Online-Bücherei, kostenlose Mediatheken, Recherchen im Internet sowie Datenschutz und Sicherheitsaspekte.“ Bei der Anmeldung sind Marke/Modell des eigenen Tablets anzugeben, das Gerät ist zum Kurs vollständig aufgeladen mitzubringen.

Anmeldungen: Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags, 9 bis 11 Uhr. red

