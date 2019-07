Mit der Jugendherberge geht es wieder aufwärts

Von unserem Redaktionsmitglied

Anna Heiß

Zwingenberg. „In den letzten Monaten ist hier schon einiges passiert", sagt Stefan Gutmann, der Hausleiter der Zwingenberger Jugendherberge. „Aber wir haben noch mehr vor." Seit März diesen Jahres ist Gutmann der neue Hausleiter in der Unterkunft. Er zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung sehr motiviert und will frischen Wind in die Einrichtung bringen.

„Wir haben in den letzten Monaten erstmal das Außengelände auf Vordermann gebracht und ein paar Wände gestrichen. Erstmal die einfachen Dinge, die aber vom Wohlfühlfaktor her eine Menge bewirken. Dann gab es eine neue Küche. Die alte war sicher schon über 40 Jahre alt. Wir arbeiten uns Stück für Stück voran“, sagt der neue Hausleiter.

Die Renovierungsarbeiten seien ein längerfristiges Projekt. Geplant sind neue Seminarräume, ein paar weitere Familienzimmer und vor allem neue und moderne Sanitäranlagen, wie es vom Hessischen Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) aus heißt.

Zwingenbergs Bürgermeister Holger Habich freut sich über die Entwicklungen, zumal es eine ganze Zeit lang überhaupt nicht rosig für die Unterkunft aussah: „Die Jugendherberge war schon lange immer wieder ein Gesprächsthema und ich bin froh, dass sich die Dinge jetzt so entwickelt haben“, sagt Habich.

