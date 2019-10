Mit der Maus die Spielerei entdeckt

Zwingenberg.Im Jahr 2011 feierte die Sendung mit der Maus ihren 40. Geburtstag und initiierte einen bundesweiten „Maus-Türöffnertag“, an dem Betriebe und Vereine ihre Türen für Fans der Maus öffnen konnten. Aufgrund des großen Erfolgs der Veranstaltung wird diese nun jedes Jahr wiederholt.

Bundesweiter Aktionstag

Auch dieses Jahr haben sich bundesweit am Tag der Deutschen Einheit Anfang Oktober etwa achthundert Türen geöffnet. Wie von Anfang an waren auch in diesem Jahr die Türen der Spielerei Bergstraße in Zwingenberg mit dabei und es bot sich die Möglichkeit , die verborgenen Winkel und Abläufe der Spieleausleihe kennenzulernen.

Zu der voll ausgebuchten Veranstaltung hatten sich etwa 30 Besucher angemeldet. Alle kleinen und großen Gäste konnten sich unter anderem in der sonst verschlossenen Draußenspiele-Sammlung umsehen und bei der Verwaltung mit dem Computer den Spielerei-Mitarbeitern über die Schulter schauen beziehungsweise auch einmal selbst Hand anlegen. Viele kleine Gäste nahmen zudem das Angebot wahr, anhand einer Rallye gemeinsam mit der Maus die Abläufe in der Spielerei kennenzulernen. Zur Belohnung gab es schöne Maus-Fanartikel zum Mitnehmen.

Neben dem Erforschen der Spielerei-Räume stand natürlich das Ausprobieren von Spielen aus dem großen Angebot der Spieleausleihe im Mittelpunkt.

Dankenswerterweise hatte die Zwingenberger Stadtbücherei noch ihre Räume im ersten Stock für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt, so dass für die Spieler ausreichend Platz vorhanden war.

„Tal der Wikinger“ sehr beliebt

Wie schon im vergangenen Jahr war auch dieses Jahr das kürzlich gekürte Kinderspiel des Jahres besonders beliebt. Beim „Tal der Wikinger“ sammeln die Spieler Goldmünzen durch das Umkegeln von Fässern und geschicktes Taktieren. Neben der fesselnden Idee überzeugt das Spiel außerdem mit attraktiven Spielkomponenten. Die Spielerei war wieder sehr zufrieden mit der Veranstaltung, auch wegen der großen Begeisterung der kleinen Gäste. Aus diesem Grund wird es wohl auch nächstes Jahr am Tag der Deutschen Einheit heißen: Türen auf für die Maus und ihre Freunde am Marktplatz in Zwingenberg. red

Info: Weiter Infos im Internet unter www.spielerei-bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.10.2019