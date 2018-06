Anzeige

Zwingenberg.Anlässlich des zehnten Geburtstags des Qualitätswanderwegs Nibelungensteig veranstaltet die Tourismusagentur, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), am Sonntag, 1. Juli, eine ganz besondere Wanderung:

In den frühen Morgenstunden – um Punkt 4.30 Uhr – beginnt die Sonnenaufgangswanderung in Zwingenberg. Geleitet wird sie von Michael Kauer, Ranger beim Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Gestartet wird am Restaurant „Bunter Löwe“ in Zwingenberg (Löwenplatz 6). In der Ankündigung heißt es weiter:

Vesper in den Weinbergen

Während die Bergstraße langsam erwacht, erwartet die Teilnehmer ein atemberaubender Blick auf das hessische Ried, das von den ersten Sonnenstrahlen des Tages begrüßt wird. Bei Sonnenaufgang gibt es eine kleine Vesper in den Weinbergen. Über die Not-Gottes-Kapelle führt die Wanderung schließlich wieder zurück zum Ausgangspunkt in Zwingenberg.