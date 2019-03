Mit einem Lächeln auf den Lippen zur Europawahl

Zwingenberg.Was hat der neue Kreisverkehr in Zwingenberg mit Europa zu tun? Sehr viel – zumindest findet das Thomas Freitag, der im ausverkauften Theater Mobile gastierte und dort ein humoristisches Feuerwerk entfachte.

Ist es für viele Zwingenberger noch ungewohnt, mutig und zügig in den neuen Kreisverkehr hineinzufahren und diesen korrekt blinkend an der richtigen Stelle umgehend wieder zu verlassen, so wird mancher Europäer mit achtspurigen Kreisverkehren konfrontiert und findet kaum wieder aus diesen heraus. Und in der EU liebt man Kreisverkehre…

Der Kreisverkehr an sich steht exemplarisch für alles, was in Europa noch nicht rund läuft und wie man aus diesem Dilemma wieder herausfindet. Dies veranschaulicht Thomas Freitag den begeisterten Zuschauern, indem er in die Rolle des EU-Bürokraten Peter Rübenbauer schlüpft, der für Kreisverkehre zuständig ist.

Thomas Freitag, ein Altmeister der politischen Satire, will es noch einmal wissen. Zum Glück, denn wer sein aktuelles Solo-Programm „Europa, der Kreisverkehr und ein Todesfall“ miterlebte, geht sicher zur nächsten Europa-Wahl – und das mit einem Lächeln auf den Lippen.

Für Thomas Freitag alias Herrn Rübenbauer gibt es keine Zeit zu verlieren, um sich für Europa zu engagieren, das uns seit 70 Jahren Frieden und Wohlstand garantiert. Eine Europa-Woche in Zwingenberg gewissermaßen, nachdem bereits wenige Tage zuvor Pulse of Europe Bergstraße hier zu ihrem Treff eingeladen hatte. Tränen lachend verfolgen die Zuschauer, wie Freitag die europäischen Befindlichkeiten der Deutschen sezierte: Den Kampf für die gute, alte Glühbirne oder die Sorge um eine Leberkäs-(Über-)Reglementierung. Doch jeder, der mal versucht hat, in einer WG mit nur drei Leuten einen Spülplan zu entwickeln, weiß: Das wird sauschwer! Somit müsse man auch ein wenig Verständnis haben für das Zusammenleben im europäischen Haus mit 28 Nationen. „Die EU ist eine gute Idee, aber man hätte sie nicht mit anderen Ländern zusammen machen sollen!“, konstatiert Rübenbauer sarkastisch.

Thomas Freitag alias Rübenbauer schlägt gekonnt den Bogen von der Antike bis heute, von der Hochkultur zur Politik, von Gott bis in die Welt. Europa habe doch schon immer vom kulturellen Austausch gelebt und gründe auf Großzügigkeit und Gastfreundlichkeit, stehe für Menschenrechte und Religionsfreiheit. Und wie stehe es mit dem Christentum, für welche Werte stehe Jesus: Für wundersame Geldvermehrung und Geiz? Nein, für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Teilen. Doch auch Rübenbauer selbst scheitert minunter an den eigenen Ansprüchen – wunderbar selbstkritisch und anrührend beschrieben im Briefverkehr mit seinem afrikanischen Patenkind. Aber er stellt sich den großen Fragen: Habe ich im Leben alles richtig gemacht? Oder: Habe ich wirklich für Europa gekämpft?

Dieses gekonnte Changieren zwischen erfrischendem Humor, scharfer Satire und der tragikkomischen Brechung desselben macht Thomas Freitag aus. Die Fallhöhe kann dabei enorm sein, Wenn aus einem Kreuzfahrtschiff mit wohlhabenden Europäern ein überfülltes Schiff mit Flüchtlingen wird. Seit Jahrzehnten steht Thomas Freitag auf deutschen Bühnen. Herausragend sind seine Politiker-Parodien von Willy Brandt bis Helmut Kohl. Er war Ensemblemitglied am Düsseldorfer Kommödchen und trat auch häufig im Fernsehen auf, u.a. im „Scheibenwischer“ mit Dieter Hildebrandt und in zahlreichen Filmen.

Bei ihm sitzt jede Pointe: Man glaubt ihm gerne, dass er mitunter ein Jahr zusammen mit seinem Autor an einem Bühnenprogramm schreibt. Und man ist dankbar dafür, das es noch Kabarettisten gibt, die aus dem üblichen Comedy-Einheitsbrei herausstechen, die noch eine Haltung haben, aber auch nicht beständig moralisieren. Und, die es schaffen, dass man in diesen Zeiten auch mal wieder herzlich über Politik lachen kann!

