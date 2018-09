Mit einem Pilzexperten in die Bergsträßer Wälder

Zwingenberg.Bei drei Exkursionen in den Wäldern an der Bergstraße zeigt ein Pilzexperte auf Einladung der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße, wie man Pilze erkennt und erklärt, wie man sie zuordnet und die wichtigsten präzise bestimmt. Die Teilnehmer lernen dabei vielerlei Speise- und Giftpilzarten an ihren natürlichen Standorten kennen. Mitzubringen ist ein Körbchen zum Sammeln. Bei der Anmeldung sollte man die E-Mail-Adresse angeben. Die erste Exkursion findet am 23. September, Sonntag, von 10 bis 15.15 Uhr statt. Die weiteren Termine werden vor Ort vereinbart. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Melibokushalle. Informationen und Anmeldungen – bis spätestens 18. September Dienstag – bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter der Telefonnummer: 06251/17296-15 oder im Internet. red

