Mit Eseln und Pferden im Stall

Rodau.Der Verein Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap e.V. – feiert Weihnachten im Stall. Veranstaltungsort ist der Begegnungshofs der Sonnenkinder im Zwingenberger Stadtteil Rodau, Hauptstraße 42. Die Stallweihnacht findet am 21. Dezember, Freitag, im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr in der Reithalle des Begegnungshofs statt. In der Mitteilung von Sibylle Meyer heißt es:

„Jeder ist herzlich willkommen. Lassen Sie sich überraschen von einer tierischen Vorstellung mit unseren Eseln und Pferden, genießen Sie warmen Punsch, süße Lebkuchen und eine ganz besonders festliche Stimmung.“ Anmeldung per E-Mail: info@sonnenkinder-bergstrasse.de. red

