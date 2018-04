Anzeige

Theater: Am 18. Mai um 20 Uhr zeigt die Clownin Aphrodite im Theater Mobile in ihrem Solostück „Für immer und immer und immer“ viele Facetten des Trauerns: Ganz vernünftig reißt sie sich zusammen; ganz unvernünftig denkt sie an nichts anderes. Sie versucht zu verstehen, was geschehen ist und was Totsein bedeuten könnte. Sie ist voller Wut über das Alleingelassensein, sehnt sich nach Geborgenheit – und erkennt sich selbst nicht wieder. Irgendwann traut sie sich, eine Trauerbegleiterin zu treffen und findet so in ein neues Gleichgewicht.

Das Stück von Ida Maria Paul, dem Gesicht hinter der Clownin Aphrodite, ist anrührend, traurig und komisch zugleich. Es erlaubt einen liebevoll selbstironischen Blick auf das Durcheinander der Gefühle und Reaktionen im Trauerfall.

Workshop: Am 19. Mai von 9 bis 14 Uhr findet im Mobile der Workshop „Humor und Gelassenheit in der Sterbebegleitung“ statt, in dem Humor durch einfache, praktische Übungen aus dem Theater- und Clownsbereich geweckt, kennengelernt und erweitert werden kann.

Im Gespräch, durch Körperübungen, in Kleingruppen und im Plenum werden Teilnehmende Möglichkeiten entdecken, beides in ihre tägliche Arbeit zu integrieren – in ihrer eigenen Art, ohne dabei den Clown zu spielen.

Der Workshop richtet sich nicht allein an Menschen, die Schwerstkranke und Sterbende betreuen und begleiten – angesprochen sind alle, die Humor als Ressource für sich nutzen möchten: Humor, um mit einer anderen Sicherheit und einem gefestigten Selbstschutz durch den Alltag zu gehen. Humor als Weg zu mehr Gelassenheit.

Beide Veranstaltungen finden statt im Theater Mobile in Zwingenberg. Veranstalterin ist die Hospiz-Akademie Bergstraße. Karten für das Theaterstück sind im Vorverkauf im Copyshop Zwingenberg und an der Abendkasse erhältlich.

Telefonische Vorreservierung ist möglich über die Geschäftsstelle des Hospizvereins unter 06251/98945-0. Für den Workshop wird eine Teilnahmegebühr erhoben. red

Info: Anmeldungen auch über das Formular unter www.hospiz-verein-bergstrasse.de/akademie

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.04.2018