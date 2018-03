Anzeige

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Mit Qi Gong beweglich werden und bleiben“ (Kursnummer: FE 009) hin, der am 11. April startet und vier Mal mittwochs stattfindet. Kursleiterin Martina Borchert wendet sich an Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene. Veranstaltungsort ist jeweils von 9.30 bis 10.45 Uhr der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Teilnahmegebühr beträgt 47 Euro.

In der Kursbeschreibung heißt es: „Qi Gong – asiatische Bewegungsformen, die jeder schon einmal irgendwo gesehen hat. Qi Gong lebt von der Ruhe in der Bewegung und der Bewegung in der Ruhe. Die Übungen sind Teil der Jahrtausende alten traditionellen chinesischen Medizin und sollen Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Die sanften Übungen sollen die Blutzirkulation und den Stoffwechsel ankurbeln und das Immunsystem stärken. Blockaden im Körper wie Kopf- und Gelenkschmerzen, Verkrampfungen und weitere individuelle Stresssymptome können gemildert und gelöst werden.“

Anmeldungen sind im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), möglich - Telefon 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten sind dienstags und freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr. red