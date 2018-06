Mit Schreckschusswaffe rumgeballert

Anzeige

Seeheim-Jugenheim.Ein Kneipenbesuch endete am Donnerstagabend (14.) gegen 22 Uhr für einen 29-Jährigen auf der Polizeistation in Pfungstadt. Aufmerksame Passanten hatten die Polizei gegen 20.30 Uhr alarmiert, als sie den Mann in der Weinbergstraße dabei beobachteten, wie dieser mit einer Schreckschusswaffe mehrmals in die Luft schoss.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ergaben sich schnell Hinweise darauf, dass der beschriebene Mann zuvor in einer Gaststätte reichlich dem Alkohol zugesprochen hatte und nun auf dem Weg nach Hause war, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Test ergab 1,97 Promille

Kurze Zeit später trafen die Beamten den Mann dort an, nahmen ihn fest und stellten einen zu einer Schreckschusswaffe gehörigen Koffer sicher. Von dem von den Zeugen beschriebenen Gegenstand fehlte jedoch jede Spur.