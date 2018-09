Mit Segeln der Sonne entgegen

Zwingenberg.Obwohl kein Wasser in Sicht war, wurden am Sportplatz in Zwingenberg jetzt die Segel gesetzt. Aber nicht etwa, um in See zu stechen, sondern um sich vor der Sonne zu schützen. Zwei Sonnensegel wurden am neu geschaffenen Verweilplatz am Rande der Sportanlage angebracht.

Ein schönes Fleckchen für die Eltern, um den Kindern und Jugendlichen beim Sport zuzusehen, oder um sich als Sportler nach einem Beachvolleyball-Match auszuruhen. Da es an diesem Platz aber keinen natürlichen Schatten durch einen Baum gibt, wendete die Stadt Zwingenberg sich mit der Bitte an die GGEW AG, ob es eine Möglichkeit im Rahmen des schon bestehenden Vereinssponsorings gibt, Sonnensegel zu installieren.

Der Wunsch wurde erfüllt, und so freute sich Bürgermeister Holger Habich zusammen mit Susanne Schäfer, Bereichsleiterin Kommunikation des Energiedienstleisters, die neuen Sonnensegel mit jungen Fußballern der SV Eintracht einzuweihen. / tn

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018