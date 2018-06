Anzeige

Zwingenberg.Der Zwingenberger Arbeitskreis Asyl feierte kürzlich sein Sommerfest auf der Wiese hinter der Katholischen Kirche Mariae Himmelfahrt. Statt sich am Donnerstagsmittag zur gewohnten Zeit im „Café Z“ im Alten Amtsgericht am Obertor zu treffen, waren an einem Mittwoch etwa 70 Personen auf das Gelände der Pfarrgemeinde an der Heidelberger Straße gekommen.

Den Auftakt gestaltete der Mitmachzirkus „Hallöchen“, heißt es in einer Pressemitteilung des AK Asyl: Die Aufführung wurde mit sehr viel Applaus bedacht. Als dann der Grill angefeuert wurde, bildete sich eine lange Schlange hungriger Esser: Lammkoteletts, Hähnchenkeulen und Spieße mit Rindfleisch schmeckten lecker. Salate und mitgebrachten süßen Köstlichkeiten rundeten das Büffet ab. Die Gespräche drehten sich um die Fortschritte bei Schul- und Berufsausbildung, Suche nach Wohnungen, die Frage, wie die Fahrradwerkstatt den Bedarf an Rädern gut decken kann und einfach um die Freuden und Sorgen, die jeden umtreiben.

Einer neuen Familie mit mehreren Kindern, die das Fest als Willkommensgruß in Zwingenberg erlebt haben dürfte, konnte sogar konkret geholfen werden: Ein Mädchen im Grundschulalter bekam von einer Viertklässlern deren Ranzen und Mäppchen mit Sporttasche geschenkt und strahlte übers ganze Gesicht. Der zwölfjährige Bruder wird zum neuen Schuljahr die Schillerschule besuchen, deshalb die Bitte des AK Asyl: Wer einen Schulrucksack zur Verfügung stellen kann, der kann das mit dem Pfarrbüro unter der Rufnummer 06251/71229 (Di und Do 9.30 bis 12 Uhr / Mi 16 bis 18 Uhr) vereinbaren. red