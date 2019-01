Mobile in Bewegung

Garden of Delight begeisterte im Theater Mobile. © Jürgen Strieder

Zwingenberg.„GODs in Motion“, so der Titel eines der jüngsten Konzerte im Theater Mobile. Dass es sich dabei nicht um „Götter in Bewegung“, sondern vielmehr um die Band Garden of Delight handelt, war der Fangemeinde schon klar. Wenngleich „Götter“ also in diesem Fall die falsche Übersetzung von „GODs“ ist – „in Bewegung“ wiederum beschreibt den Auftritt zutreffend. Die Musiker um ihren Kopf Michael Jung (Gitarre) waren nicht zu halten. Insbesondere Dominik Rösch ließ seinen Schottenrock beim wilden Spiel auf der Fiddel fliegen. Und Jonas Mink gab die Rhythmen am Schlagzeug dazu vor. Das animierte auch einige Gäste im ausverkauften Mobile, zur Musik zu tanzen.

Das Konzert war in verschiedener Hinsicht etwas Besonderes. Zum einem hatte manch einer geargwöhnt, ob diese Musik aus Celtic Folk, Rock und Gothic in das Ambiente und Programm des Theaters Mobile passt. Aber es passte ideal, und das Publikum war bunt gemischt: von Jugendlichen in wilder Gothic-Aufmachung bis zum Senior. Eine weitere Besonderheit war auch die Länge des Konzertes mit dreimal 50 Minuten. Gespielt wurden dabei bekannte Songs, aber auch Titel der erst im März erscheinende neue CD „Eternity“. Besonders hervorzuheben waren daraus die Johnny-Cash Songs „Redemption Day“, „Ain’t No Grave“ und „Hung my Head“.

Als 16-Jähriger bei „offener Bühne“

Und wer sich noch wunderte, was diese Band mit dem Theater Mobile verbindet, der konnte erfahren, dass der Gründer dieser seit 20 Jahren in Deutschland und europaweit erfolgreichen Gruppe, Michael Jung, sein erstes Konzert mit einer Schülerband „The Scratch“ auf eben dieser Bühne im Keller des Alten Amtsgerichtes gab. Das war vor 35 Jahren im zarten Alter von 16 Jahren. Damals – wie heute bei der offenen Bühne – eröffnete das Theater Mobile Künstlern eine Chance.

Wer nun denkt, dass sich damit ein Kreis geschlossen hat, irrt: Die Formation wird wiederkommen, um das altehrwürdige Gemäuer zu rocken. Die Ankündigung wurde vom Publikum gefeiert. red

