Mobile lädt zur „offenen Bühne“ ein

Zwingenberg.Das Theater Mobile bietet am 30. November, Samstag, wieder eine „offene Bühne“ an. Ab 20 Uhr laden die Zwingenberger Theatermacher dazu in den Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) ein. „Jeder, der beispielsweise ein Instrument spielt, singen kann oder ein Gedicht vortragen möchte, bekommt die Chance, um seine Talente vor Publikum in einem wunderschönen Ambiente zu präsentieren“, schreibt Vorsitzender Leo Ohrem in einer Pressemitteilung.

Das Theater verfügt über eine moderne Anlage für Ton und Licht. Mikrofone, Mischpult, Notenständer, Mikroständer und Kabel können benutzt werden. Auch ein modernes Schlagzeug ist vorhanden. Jeder Künstler kann circa vier Stücke darbieten. Zurzeit werden noch Bewerbungen für den Novembertermin entgegengenommen. Die Anmeldung kann auf der Webseite des Theaters erfolgen.

Für die „offene Bühne“ gibt es keine Eintrittskarten, der Besuch der Vorstellung ist kostenlos. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018