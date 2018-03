Anzeige

Zwingenberg.Der Verein Theater Mobile hat in seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Leo Ohrem führt die Mobilisten weiterhin als Vorsitzender, heißt es in einer Pressemitteilung. Michael Kneissel wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Jürgen Koralewski als Kassenwart bestätigt. Regina Hobert-Rivera fungiert nun als Schriftführerin und Patrik Erni kommt neu als Beisitzer hinzu. Der Vorstand ist nun auf zwei Jahre gewählt. Die dazu nötige Satzungsänderung gibt dem Verein etwas mehr Kontinuität.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr konnte man über eine Vielzahl von erfolgreichen Veranstaltungen mit konstant hoher Besucherzahl berichten. Außerdem hat das Ensemble des Theatervereins in 2017 den Theaterpreis „Schappo“ erhalten. Die Mobilisten haben eine ganze Reihe von Investitionen vorgenommen. Davon sind jene in die Lichttechnik und in einen neuen Internetauftritt besonders augenfällig.

Wenn auch der Umfang des bunten Kulturprogramms und die Abwicklung einen professionellen Eindruck erzeugen, so basiert doch alles, was in und um den Theaterkeller passiert, auf ehrenamtlicher Basis. Dafür wurde den freiwilligen Helfern großer Dank ausgesprochen. Dass diese Arbeit auch positive Resonanz findet, zeigt sich in einer wachsenden Mitgliederzahl. Zuwachs gab es insbesondere von Mitgliedern aus der unmittelbaren Nachbarschaft in Zwingenberg.