Mobilisten inszenieren Verwechslungskomödie

Zwingenberg.„Und ewig rauschen die Gelder“, so lautet der Titel des Stücks, das die Akteure des Vereins Theater Mobile im neuen Jahr als Eigenproduktion auf die Bühne bringen werden. Die Komödie aus der Feder des Autoren Michael Cooney feiert am 22. Februar, Freitag, 20 Uhr, ihre Premiere im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts, schreibt Sigrid Daum in einer Pressemitteilung. Darin heißt es weiter: Die Akteure der Mobile-Sparte „Eigenproduktion“ haben sich dazu entschlossen nach der erfolgreichen Aufführung von „POLTergeister „ (wir haben berichtet) den kurzweiligen, turbulenten Theaterspaß fortzusetzen. Nach langen Besprechungen fiel die Wahl auf das Boulevardstück „Und ewig rauschen die Gelder“ von Michael Cooney. Zum Inhalt heißt es:

Eric Swan bringt es einfach nicht übers Herz, seiner Frau Linda zu gestehen, dass er vor zwei Jahren seinen Job verloren hat. Stattdessen sucht er nach anderen Lösungen, um seine Kosten zu decken. Zum Beispiel den wöchentlichen Scheck vom Sozialamt für seinen gerade nach Kanada ausgewanderten Untermieter. Als aber eines Tages ein Außenprüfer des Sozialamtes vor der Tür steht, droht das Kartenhaus über ihm zusammenzubrechen. Michael Cooneys aberwitzige Verwechslungs- und Verwandlungskomödie ist mitten aus dem Leben gegriffen, voller Überraschungen, Situationskomik und schlagfertiger Wortspiele. „Hier bleibt garantiert kein Auge trocken“, versprechen die Mobilisten.

Weitere Aufführungspremiere nach der Premiere am 22. Februar sind der 2., 3., 8. und 9. März. Karten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018