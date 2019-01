Motive aus der Region

Alsbach.Das Jahr ist nun schon einige Tage alt, aber eventuell ist es doch noch jung genug, um sich für einen Kalender der Kunstfreunde Bergstraße zu interessieren. Der Verein hat Bilder aus seiner Jahresausstellung 2018, die den Titel „Maler des Odenwaldes und der Bergstraße trug“ (wir haben berichtet), zu einem Kalender für 2019 zusammengestellt.

Der Kalender ist für 15 Euro erhältlich im Hofgut Hechler (Bickenbacher Straße 10 in Alsbach), der Praxis Dr. Wölfel (Vorsitzender der Kunstfreunde, Odenwaldstraße 30, in Alsbach) sowie der Bücherkiste Auerbach (Darmstädter Straße 185 in Auerbach). Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders kommt der Kulturarbeit des Vereins Kunstfreunde Bergstraße zugute. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.01.2019