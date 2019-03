Motto für die Ferienspiele: Mittelalter

Zwingenberg.„Mittelalter“, so lautet das Motto der Betreuten Ferienspiele, die von der städtischen Jugendpflege in den Sommerferien angeboten werden. Das Team um Jugendpfleger Bernd Brockenauer will auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm organisieren.

Die Betreuten Ferienspiele finden im Zeitraum vom 5. bis zum 9. August statt. Von Montag bis Donnerstag trifft man sich jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr, am Freitag dann von 9.30 bis 14 Uhr. Bei Bedarf wird eine Frühbetreuung angeboten. Teilnehmen können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, der Kostenbeitrag beträgt 95 Euro pro Kind und Woche. Darin sind die Verpflegung, Betreuungs- und Materialkosten sowie Ausflugsgebühren enthalten.

Anmeldungen können im Jugendzentrum (In der Tagweide 3) oder bei der Stadt Zwingenberg (Rathaus, Untergasse 16) eingeworfen werden. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich per E-Mail anzumelden: juz@zwingenberg.de.

Fürs Mittagessen ist gesorgt

In der Pressemitteilung aus dem Rathaus wird auch auf eine Änderung bei den Ferienspielen der Vereine hingewiesen. Im vergangenen Jahr haben die Vereine in der vierten sowie in der fünften Ferienwoche verschiedene Aktionen angeboten. In diesem Jahr wird das Angebot der Vereine während der fünften Ferienwoche von der städtischen Jugendpflege unterstützt. Dadurch wird für alle Eltern die Möglichkeit bestehen, diese Woche komplett oder tageweise mit einer Mittagsessenversorgung zu buchen.

Nähere Informationen hierzu werden demnächst veröffentlicht. Kontakt zum Jugendpfleger gibt es per Telefon: 06251/788 294 oder per E-Mail: juz@zwingenberg.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019