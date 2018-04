MSC-Vorsitzender kündigt Rücktritt an

Zwingenberg.Der Motor-Sport-Club (MSC) Zwingenberg kann im Jahr 2020 seinen 50. Geburtstag feiern. Wie das Festprogramm aus Anlass des Jubiläums in zwei Jahren ausschauen wird, das ist noch offen – fest steht aber schon heute: MSC-Vorsitzender Alfred Guichard (Bild) will dann sein Amt an einen jüngeren Nachfolger abgeben.

Die jüngste Hauptversammlung des Vereins bot nicht nur, wie es bei solchen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3968 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.04.2018