Mullbinde um den Kopf hilft nicht gegen Trauer

Aphrodite flüchtet sich in naive Tagträume, stellt sich vor, wie sie viele Feuerwehrleitern aneinanderreiht, um ihre Mutter „da oben“ noch ein einziges Mal zu sehen, in den Arm zu nehmen, zu erzählen. Eine Träumerei, die ein Lächeln in Aphrodites Gesicht zaubert und kurzzeitig den Schmerz über den Verlust mindert, jedoch kein Entkommen aus den kreisenden Gedanken bietet. „Geh weg“, ruft Aphrodite unglücklich und drückt mit den Fäusten an ihre Schläfen.

Ihre Freundin kann Aphrodites eindimensionales Klagen nicht mehr hören. Aber sie kann nicht anders. Sie muss immer daran denken und immer darüber reden. Sie kann nicht mehr schlafen. In ihrem persönlichen Umfeld findet sie keine Zuhörer und sucht sich professionelle Hilfe.

Mit ihrer Puppe Pfefferminza spielt sie das erste Treffen mit der Trauerbegleiterin nach. Eine lockere Plauderei auch über schöne, banale Dinge des Lebens wie Kaffeetrinken oder Mensch-Ärgere-Dicht-Nicht spielen. Aphrodite hat das „normale Gespräch“ gutgetan. Sie geht wieder hin zu der Trauerbegleiterin.

Ida Maria Paul, die sich selbst als „Clownin der leisen Töne“ bezeichnet, nähert sich behutsam einem Moment, in dem Vergänglichkeit und Hoffnungslosigkeit sich treffen und das Leben verdunkeln. Obwohl geschminkt, mit roter Clownsnase versehen und ein buntes Kostüm tragend, wirkt Pauls Spiel nie lächerlich.

Das Stück im Theater Mobile zeigt sanft eine Möglichkeit auf, sich mit Trauer auseinanderzusetzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.05.2018