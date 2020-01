Mundart – gerockt und gerappt

Zwingenberg.Viel Zeit haben die fünf Musiker der Ober-Ramstädter Band „Lichtenberg“ in den vergangenen Monaten im Tonstudio verbracht. Knapp zwei Jahre Arbeit stecken hinter der gesamten Produktion. Am 24. Mai, Sonntag, stellen die fünf Musiker in Zwingenberg ihr zweites Album vor. Sänger Marcel Zocher, Gitarrist Thorsten Großkopf, Schlagzeuger Sebastian Altzweig, Bassist Lazaros Dimitriou sowie Thomas Markowic an den Tasten und der Trompete gastieren dann ab 18 Uhr im Theater Mobile. Als Gast tritt Christian Seeger mit auf.

Während bei der ersten Platte „Das Glück liegt vor der Tür“ der Odenwald und die Heimatverbundenheit im Vordergrund stehen, weiten die fünf musikalischen „Odenwälder Jungs“ mit dem zweiten Album ihren Horizont aus und besingen – teils in hessischer Mundart, teils auf hochdeutsch – nun das schöne Hessenland, Kindheitserinnerungen, die erste Liebe oder den besten Kumpel. Das Genre ihrer „neuen deutschen Folksmusik“ reicht von HipHop über Rap, Rock, Funk und Pop bis hin zu Reggae und Rock’n Roll.

Der Fokus liegt diesmal verstärkt auf selbst geschriebenen Songs. Ob beim „Hesseräbb“, „Hessen a la Kadd“, „Vom Abbal de Saft“ oder der Funk-Nummer „Gigolo“ – der Spaßfaktor, den die fünf Odenwälder Jungs haben, kommt rüber. In den Texten und auf der Bühne.

„Heimat“ neu definiert

Die Band „Lichtenberg“ hat sich aus einer Ebbelwoi-Laune heraus im Jahr 2016 gegründet. Mit ihren Songs definieren sie seitdem den Begriff „Heimat“ neu und kombinieren Mundart-Texte mit Musik aus der Gegenwart. Innerhalb kürzester Zeit schafften es die Jungs mit ihrer modern interpretierten Blues-Nummer des bekannten Odenwälder Lieds „Scholze Gret“ übers Internet regional bekannt zu werden. Ihr Debütkonzert zum Album „Das Glück liegt vor der Tür“ war ruckzuck ausverkauft.

Erfrischend unverblümt und ehrlich besingt die Band den Odenwald und das Hessenland, erzählt Geschichten aus der Heimat, fördert den Dialekt und erschafft somit ganz nebenbei neues hessisches Kulturgut.

Seit Anfang des Jahres ist die Band nun mit ihrem aktuellen Album auf „Alla Gude Tour“ und macht auch Station im ältesten Bergstraßenstädtchen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.01.2020