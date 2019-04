Museum beendet die Winterpause

Zwingenberg.Am Sonntag, 7. April, öffnet das Museum an der Scheuergasse 11, nach fünf Monaten Winterpause wieder. Geöffnet ist es von 14.30 bis 17.30 Uhr. Zu diesem Anlass wird an diesem Tag im Museum genäht und gesägt. Gabriele Schnellbacher näht in ihrer Puppenkleiderwerkstatt Kleider für Puppen der Größe 25 bis 70 Zentimeter und man darf ihr bei der Arbeit über die Schulter schauen. Horst Haller kommt mit seinen Holzarbeiten und zeigt, wie man aus einem einfachen Stück Holz etwas ganz Besonderes macht, indem er sägt, schmirgelt, schnitzt und malt. Außerdem gibt es ein kleines Büffet, das aus frischem Kuchen und Bergsträßer Krachern besteht. Der Eintritt ist frei, dass Team freut sich auf zahlreiche Gäste. fin

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.04.2019