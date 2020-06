Museum gut in die neue Saison gestartet

Zwingenberg.Es ist eine historische Situation für den Zwingenberger Geschichtsverein: Nach einer längeren Zwangspause geht das Heimatmuseum jetzt mit einem veränderten Nutzungskonzept an den Start. Die Wiedereröffnung am Sonntag verlief den Umständen entsprechend erfreulich. Bereits in der ersten Stunde kamen über ein Dutzend Besucher vorbei.

Ab sofort ist das Museum wieder zu den gewohnten Zeiten

...