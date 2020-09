Museum in Hähnlein wieder geöffnet

Alsbach-Hähnlein.Der Museumsverein Alsbach-Hähnlein weist darauf hin, dass das „Museum in der Anstalt“ (Gernsheimer Straße 36 in Hähnlein) nach langer – Corona-bedingter – Zwangspause am kommenden Sonntag, 6. September, von 13.30 bis 17 Uhr wieder geöffnet ist. Der Eintritt ist frei. Konrad Hoppe schreibt:

„Während des Corona-Stillstands haben wir geräumt und verbessert, sind nicht untätig geblieben. Besonders freuen wir uns, die erst kürzlich erworbene Bronze-Medaille mit der Ansicht des ehemaligen Alsbacher Arztes und Leiters des Sanatoriums Dr. Rudolf Laudenheimer der interessierten Öffentlichkeit erstmals präsentieren zu können.“ Die geplanten Sonderausstellungen indessen mussten wegen der Pandemie abgesagt beziehungsweise verschoben worden.

Für die Museumsbesucher wurde ein Rundweg markiert; für eine Möglichkeit, um die Hände desinfizieren zu können, ist gesorgt. Die Besucher werden darum gebeten, die nötigen Abstände zu wahren und den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Weitere Öffnungszeiten sind der 4. Oktober, der 1. November und der 6. Dezember. red

