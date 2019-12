Museum wurde wieder zur großen Bäckerei und Bastelstube

Zwingenberg.Bäckermeister Harald Germann versteht nicht nur sein Handwerk, er weiß auch, wie man Kinder motiviert. Unter seiner versierten Anleitung verwandelte sich am Freitag vor dem dritten Advent auf Einladung des Geschichtsvereins Zwingenberg das Museum in der Scheuergasse einmal mehr in eine weihnachtliche Backstube. Neben Lebkuchenmännern wurden auch Sterne und die bekannte Museumsmaus „Anna“ als Schmuck für den leuchtenden Weihnachtsbaum im Museum gebacken.

Am Basteltisch wussten die Jungs und Mädchen allerlei bunten Christbaumschmuck herzustellen. Dazu hatten sie zum Teil sogar ganz besondere Materialien von zu Hause mitgebracht.

Neben Harald Germann und seiner Frau Alexandra waren Carolin Berg und zahlreiche nette Mütter bei dem neuerlichen Weihnachtsbacken und Weihnachtsbasteln engagiert. / df

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019