Zwingenberg.Unter dem Motto „Music was my first Love“ steht das Sommerkonzert der Voice-Akademie Zwingenberg. Es findet am 29. Juni, Samstag, ab 20 Uhr im Theater Mobile (Obertor 1) statt. Der Eintritt ist frei. In der Pressemitteilung heißt es über die Veranstaltung im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts:

„Eine ist sicher: Es gibt liebevoll, aber kräftig was auf die Ohren - und zwar eine geballte Ladung Musik! Das Programm ist bunt gemischt und kommt gut gelaunt daher, wie ein lauer Sommerabend. Serviert werden musikalische Häppchen mit unbedingter Ohrwurmqualität. Und das vom großen Projektchor der Voice-Akademie sowie vom Ukuleleorchester ,Swinging Ukes’, gewohnt brillant gesamtgeleitet, dynamisch begleitet und locker moderiert von Peter Moss und Jeanette Giese. Obendrein darf man sich freuen auf weitere musikalische Gäste wie Berthold Mäurer, Volker Schrewe und Christian Nungesser. Der Spaß ist garantiert, sowohl bei Zuhörern wie bei Akteuren.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.06.2019