Musik als Sprache, die Frieden stiftet

Jugenheim.Allein in Deutschland gibt es jährlich über 550 Musikfestivals. In Europa sind es Tausende. Sie setzen Menschen in Bewegung, sehr häufig auch grenzüberschreitend. Dies nahm das Forum Heiligenberg zum Anlass, der Frage nachzugehen, wie Musik zur Verbundenheit der Europäer beiträgt. Gerd Zboril, Vorsitzender des Forums, bereitete es ein Vergnügen, dazu den Dirigenten Mateusz Moleda zu begrüßen: Einen Künstler, „der das Glück hat, grenzenlos Europas Vorzüge wahrnehmen zu können. Er ist Pole, er ist Deutscher, und er ist jung!“

Moleda, ein Jahr vor dem Mauerfall als Sohn eines polnischen Sängerehepaares an der Dresdner Semperoper geboren, steht in der Tat in vielen Ländern auf den Konzertpodien – vor allem in Deutschland, Polen und Dänemark, um nur drei zu nennen. „Wo das Wort aufhört, beginnt die Musik“, sagt der über 90-jährige Sieghart Rost in einer eingeblendeten Fernsehreportage über die Nürnberger Symphoniker. Mateusz Moleda hatte sie bei einem Freundschaftsbesuch mit den Philharmonikern von Köslin im heute polnischen Westpommern zusammengeführt. „Man verstand sich auf Anhieb, trotz Sprachunterschiede. Zwei Nationen kamen sich näher – ganz unspektakulär und auf lokaler Ebene“, kommentierte Moleda die bewegenden Bilder. In seinem ebenso profunden wie munteren Vortrag durchwanderte Mateusz Moleda mit seinen Zuhörern die europäische Musikgeschichte. Auch ohne die heutigen Vorzüge von Niederlassungsfreiheit und Binnenmarkt schafften es Musiker und Komponisten immer wieder, europaweit zu wirken. Haydn, Händel oder Liszt machten im Ausland Karriere. Gegenseitig befruchtete man sich, wie am Beispiel des Stoffes von Romeo und Julia ausführte.

Fasziniert klinkte sich das Publikum in die diskutierte Praxis der Dirigententätigkeit und Arbeit der Orchestermusiker ein. Moleda hinterfragte, ob trotz „einer glücklichen Zeit für die Künste“, die öffentliche Förderung immer die richtigen Schwerpunkte setze. Einerseits würden reichlich Mittel für den Bau von Konzerthallen verwendet, derweil manchen Musiker in Polen die Zeit für Proben fehle, weil sie ihre Einkünfte als Taxifahrer aufstocken müssten.

Ob denn nicht die konzertante Szene in Europa zunehmend von asiatischen Musikern bestimmt werde? Diese Frage beantwortete Mateusz Moleda recht gelassen: Das Interesse an der westlichen Kultur sei erfreulicherweise in Asien gewaltig gewachsen. Einer Zahl von 1,4 Milliarden Menschen allein in China stehen 700 Millionen Europäer gegenüber. Das erkläre auch manches.

Die wichtigste Botschaft der europäischen Musik bleibt für Mateusz Moleda „die Hoffnung, sie könne als weltumspannende Sprache die tief greifenden Konflikte ideologischer Natur und die dramatischen Disharmonien unserer Zeit positiv beeinflussen“. An Zustimmung dazu fehlte es an diesem außergewöhnlichen Forumstreff nicht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019