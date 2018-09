Musik aus der Ära des Swing

Jugenheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Jugenheim und der Förderverein der Jugenheimer Bergkirche veranstalten am Freitag, 7. September, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kultur am Freitagabend“ ab 19.30 Uhr ein Openair-Konzert am Evangelischen Gemeindehaus (Lindenstraße 6).

An diesem Abend musiziert das „Swing Sound Orchestra“ Darmstadt unter Leitung von Sven Adelberger Das Orchester wurde 1997 von dem Bandleader und Trompeter Werner Schard gegründet und ist weit über die Grenzen Darmstadts hinaus bekannt.

Band und Sängerin präsentieren Musik der Swing-Ära, also der 1930er bis 1940er Jahre. Es wird amerikanische und deutsche Big-Band-Klassiker von Glenn Miller, Benny Goodman, Willy Berking und anderen zu hören sein.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Unterstützung der Veranstaltungsreihe wird gebeten. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Jugenheimer Bergkirche statt. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.09.2018