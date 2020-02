Musik aus hundert Jahren Tango-Geschichte

Zwingenberg. Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt des Ensembles „Tango Marcando“ und des Sängers Marcelo Paletta hin, die am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) mit ihrem Programm „Tango argentino“ gastieren werden. Die Mobilisten schreiben in einer Pressemitteilung:

Das Ensemble „Tango Marcando“ präsentiert Musik aus einhundert Jahren Tango-Geschichte und setzt dessen einzigartige Emotionalität virtuos in Szene. Mit musikalischem Feinsinn bringt das Orchester die ganze Tiefe und Leidenschaft des Tangos auf die Bühne und knüpft in der Besetzung mit Streichern, Bandoneon, Klavier, Gitarre und Kontrabass an die Tradition der historischen „orquesta típica“ aus Buenos Aires an.

Kontraste und Klangfarben

Das Ensemble lässt anhand von Original-Arrangements stilsicher die musikalischen Kontraste und Klangfarben des Tango Argentino der Golden Ära der Vierziger- und Fünfzigerjahre aufleben und widmet sich darüber hinaus auch zeitgenössischen Kompositionen sowie dem Tango Nuevo von Astor Piazzolla.

Susana Simon schildert in ihrer Moderation die sich im Laufe der Jahrzehnte ständig wandelnde Rolle des Tango-Sängers: Vom unbedeutenden Refrain-Sänger zum „schillernden Star“ – an diesem Abend dargestellt durch den bekannten und beliebten argentinischen Sänger Marcelo Paletta.

Die Besetzung des Abends: Claudia Louise Weigand (Violine), Dörte Beck (Viola), Georg Lehr (Violoncello), Kai Spengler (Kontrabass), Norbert Kotzan (Bandoneon), Margarete Schurmann-Spengler (Piano), Susana Simon (Gitarre und Moderation) sowie Marcelo Paletta (Gesang).

Eintrittskarten gibt es beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.02.2020