Musik, die Geschichten erzählt

Zwingenberg.Bereits zum zweiten Mal war Lorenz Grey zu Gast im Theater Mobile in Zwingenberg. In der Besetzung eines typischen Jazz-Quartetts mit Christian Huber am Schlagzeug, Matthias Debus am Kontrabass und verstärkt von Jörg Merbitz am Saxophon präsentierte der 43-jährige Pianist handverlesene und bezaubernd arrangierte Cover-Titel und eigene Songs.

Vollmondnacht voller Sehnsucht

Ob nun der „Joker“ durch die Welt tingelt, in „Just how it goes“ sich zwei Menschen lieben, die das eigentlich gar nicht dürfen, oder „Ausgerechnet“ in einer lauen Vollmondnacht der Mensch, nach dem man sich am meisten sehnt, nicht da ist – aus den Fingern des „Pianoman“ flossen die Geschichten nur so auf die Flügel-Tasten.

Und seine Stimme hielt von klar-elegant bis samtig-warm locker mit. Und wenn es – wie in „Virginia Sinner“ – etwas verruchter zuging, dann kleidete sich auch Lorenz’ Gesang kurzerhand in Lack und Leder.

Beschwingtes Füßewippen

Die gut 30 Gäste im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts quittierten die Jazz-Blues-Show mit beschwingtem Füßewippen während des Auftritts und dem Applaus danach. Den hatte sich das Quartett mit den Songs unter dem Show-Titel „Liberty Hotel“ von Greys gleichnamigen Debütalbum auch verdient. Denn die Musiker nahmen ihr Publikum nicht nur durch ihre große Spielfreude mit, sondern die charmanten Zwischenmoderationen des Bandleaders ließen während des gut zweistündigen Auftritts auch alle Sorgen vergessen.

Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie haben die Mobilisten umfassende Vorsorge getroffen: Abstände werden durch die Sitzordnung gewahrt, Desinfektionsmittel ist im Einsatz, ein Einbahnwegesystem ist ausgeschildert und die Lüftung läuft permanent.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020