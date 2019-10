Musikalische Lesung mit Gesang

Jugenheim.„Auf nach Norwegen!“, so lautet das Motto einer Veranstaltung, mit der die Jugenheimer Buchhandlung Zabel (Ludwigstraße 4) am kommenden Sonntag, 3. November, 16 Uhr, das Buchmesse-Gastland 2019 „ehrt“, wie es in einer Ankündigung heißt. Akteurin der musikalischen Lesung mit Gesang, Akkordeon und Rezitation ist Susanne Bohn; der Titel ihres Programms heißt „Norwegen - Klang… Stille… Wort…“. Susanne Bohn ist freiberuflich als Sängerin (Sopran) und Diplom-Gesangspädagogin tätig, singt Oratorien, auch Jazz, gestaltet künstlerische Projekte und trägt zu verschiedenen Ensembles bei, so zum Beispiel im Deutschen Kammerchor, Mannheimer Mozartchor oder der Rheinischen Kantorei. red

