Musikalischer Blick aufs Leben

Zwingenberg.„Denn tralala, so ist das Leben…“, so lautet der Titel des Programms, mit dem Ralph Dillmann (Gesang) und Gerd Kaufhold (Klavier) an diesem Samstag, 26. Mai, im Theater Mobile auftreten. Auf der Bühne des Gewölbekellers unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) dreht sich ab 20 Uhr alles um Chansons und Lieder der 1920er bis 1960er Jahre. Das Duo ist nicht zum ersten Mal in Zwingenberg, im Mobile präsentierten sie bereits ihre Programme „Gelassenheit und Lebensfreude“ über Barockmusik sowie „Viva il teatro“ mit Musik von Rossini und Donizetti. Und im November des vergangenen Jahres waren der Sänger und sein Pianist mit „Wenn ich liebe, seh’ ich Sterne“ zu Gast. In der Ankündigung der Mobilisten heißt es über das aktuelle Programm:

„Wussten Sie zum Beispiel, wie Beef Stroganoff entstanden ist, was eine Kellerassel so alles erlebt, wie man 1934 Liebesesperanto gesprochen hat oder wie es einem Krankenkassenpatienten in den 1950ern ergangen ist? Ein witziger, melancholischer, augenzwinkernder, musikalischer Blick auf das Leben in allen seinen Facetten mit Lieder und Chansons von Kreisler, Leopoldi, Holländer, Dessau und vielen anderen.“

Karten gibt es beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die eine Stunde vor Beginn öffnet. red