Musizieren für Kleinkinder

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Musikwiese 2“ (FEK02) hin. Kursleiterin Bärbel Glück wendet sich mit ihrem Angebot an Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Der Kurs findet an sechs Montagen, vom 11. November bis zum 16. Dezember, jeweils von 16.45 bis 17.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Zum Kursinhalt heißt es in der Ankündigung:

Nahrung für die Seele

„Gemeinsames Musizieren und das Erleben von Musik ist für Kinder Nahrung für Körper, Geist und Seele. Einfache Instrumente führen spielerisch in die Welt der Klänge. Mit viel Spaß wird die Bindung zur Bezugsperson gefördert. Der positive Einfluss von Musikerziehung auf das Sozialverhalten und das Lernen ist nachweislich bekannt. Der Kurs ist an das Musikgartenkonzept angelehnt.“

Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.10.2019